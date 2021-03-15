غدا.. التنمية المحلية تحتفل بيوم المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التنمية المحلية غدا الثلاثاء، احتفالية كبرى بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضى، وذلك فى إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس.





وتتضمن الاحتفالية إطلاق منصة إلكترونية للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى. يحضر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونواب المحافظين من السيدات والقيادات النسائية المحلية فى وزارة التنمية المحلية والمحافظات. ومن المقرر أت تبدأ الاحتفالية فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غد الثلاثاء.

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