تكليف الأنبا إسطفانوس برعاية إيبارشية بنى مزار

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا والنائب البابوى إيبارشية بنى مزار والبهنسا، لمتابعة العمل الرعوى بالإيبارشية، وعقد لقاءً مع مجمع الآباء الكهنة، نقل خلاله تعزية قداسة البابا تواضروس الثانى فى رحيل أسقف الإيبارشية الأنبا أثناسيوس، وألقى نيافته كلمة روحية عن "التلمذة".





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