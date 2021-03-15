مستقبل وطن ينعى حرم أمين عام النواب

جدة - نرمين السيد - نعى حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والأمين العام أشرف رشاد الشريف، ونواب رئيس الحزب وهيئته البرلمانية وأعضائه، حرم المستشار أحمد عزت مناع الأمين العام لمجلس النواب





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