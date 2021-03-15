مدبولى يتابع مشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ أمس الأحد ، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعى "تطوير القاهرة التاريخية" و"ممشى أهل مصر"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، واستشاريى تطوير المشروعين.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الإسراع فى وضع تصور للكيان المؤسسى الذى سيدير منطقة القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مرورى للمنطقة، ومسارات للمشاه، كما كلّف بإجراء حصر شامل للأماكن الفضاء وملكياتها؛ للاستفادة بها فى أعمال التطوير.
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