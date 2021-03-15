البيئة : تسليم سمكة نابليون التى تم العثور عليها فى محل بيع...

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقطاع للمحميات الطبيعية بضرورة تشديد الرقابة وشن الحملات التفتيشية على محلات بيع الأسماك والحيوانات لحماية الموارد الطبيعية ومنع إستنزافها ، قامت محميات البحر الأحمر بتسليم سمكة نابليون التى تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك لمعهد لعلوم البحار بالغردقة ، حيث تم البدء فى أعمال وإجراءات تحنيط السمكة، وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وأكاديمية البحث العلمى.
وكانت لجنة من باحثي المحميات وشرطة البيئة قد أنتقلت للمخزن المتواجد به السمكة لتحديد نوعها وأخذ القياسات اللازمة لتسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة برصد الأنواع من الكائنات البحرية النادرة، حيث تعتبر سمكة نابليون من الأسماك النادرة و المهددة والتى يُجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها.
وتواصل الأجهزة الشرطية تحرياتها للتعرف على الشخص الذى قام بصيد السمكة و وردها لمحل الأسماك ، حيث سيتم إتخاذ إجراءات القانونية حياله نظراً لخطورة أنشطة الصيد الجائر على البيئة البحرية التى تؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئي و استنزاف وانقراض بعض الأنواع.
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