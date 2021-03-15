النشرة المرورية: سيولة بالملك الصالح و26 يوليو وزحام بصلاح سالم والأزهر

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى قناة السويسس للقادم من محرم بك ومتجه للكورنيش، ومحافظة الغربية تنحصر فيها الأحجام فى شارع المديرية للمتجه إلى ميدان المحطة بمدينة طنطا، وأحجام متفرقة بشارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وتابع صابر أن محافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، كما تشهد محافظة الدقهلية بعض الأحجام فى شارعى جيهان والمشاية بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى مرضية تماما.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال بسبب توسعة الطريق الدائرى، وخاصة أعلى دائرى الأوتوستراد والبساتين والمرج.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، فى جميع الاتجاهات.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام للقادم من شارع مراد ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى الجامعة أو السودان.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نبه صابر على أنه توجد بعض الأحجام بصلاح سالم، عند مطلع كوبرى السيدة عائشة، ناصحا القادم من منطقة مجرى العيون بسلوك منطقة الملك الصالح، كما نصح بتجنب كوبرى الفردوس للخارج من السيدة عائشة ومتجه إلى صلاح سالم، واستخدام محور النصر.

وبين صابر أن مناطق وسط المدينة، الأحجام فيها مرتفعة نسبيا، فى كوبرى الأزهر وشارع الأزهر، ويفضل سلوك شارعى الجيش أو بورسعيد، مشيرا إلى أن أعلى كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام شارعى لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود أحجام متوسطة بكوبرى أكتوبر و15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.