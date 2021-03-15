محافظ المنيا يفتتح معرض المشروعات الصغيرة لجهاز تشغيل شباب الخريجين

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، والذى يضم أثاث وموبيليا، وعدد من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجارى.





جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا. تفقد المحافظ أقسام المعرض، مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، فى ضوء تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية ، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات لدورها الهام فى المساهمة فى الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب تلك المشروعات فى تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر. وأكد المحافظ على أهمية التوسع فى تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.

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