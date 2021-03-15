مدبولى: توجيه رئاسى بتحسين الخدمة الكهربائية بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تحسين الخدمة الكهربائية للمستفيدين بالقرى المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بمبادرة "حياة كريمة" فيما يخص المشروع القومى لتطوير القرى، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص تفاصيل المشروع، الأمر الذى يستوجب قيام جميع الوزارات والجهات المعنية بمراجعة المشروعات التى سيتم تنفيذها فى هذه المبادرة الرئاسية.





جاء ذلك خلال، اجتماع عقده، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها لتطوير وتحسين أداء الشبكات الكهربائية للقرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إنفاق 36 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لرفع كفاءة الشبكات، مستعرضا فى سياق ذلك تفاصيل خطة الوزارة لتحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ولا سيما المشروعات التى سيتم تنفيذها فى المرحلة الأولى.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطة تقوم على عدة أسس، من بينها توفير تغذية بديلة للقرى على الجهد المتوسط "حلقية" بدلا من التغذية الإشعاعية لها، وتحسين الجهود لدى مشتركى تلك القرى، إلى جانب السعى لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض للقرى المستهدفة، واستقرار التيار الكهربائى بها.

وأضاف أن الخطة تقوم أيضا على تحسين جودة التغذية الكهربائية، إضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، المتوسطة والمنخفضة، كما تتضمن الخطة تركيب عدادات مُسبقة الدفع للمواطنين المتقدمين بطلبات توصيل التيار الكهربائى، وكذلك استبدال العدادات الميكانيكية والإلكترونية بعدادات مُسبقة الدفع، كما لفت الوزير إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية، اللتين تتوليان تنفيذ مشروعات التطوير.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراض جميع جوانب وأبعاد خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما ما يتعلق منها بتكاليف المشروع، وعرض بيانات عن القرى المستهدفة، والتكلفة الإجمالية للمشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، والتوزيع الجغرافى للمراكز والمحافظات المدرجة ضمن خطة التطوير.

جاء ذلك حضور كل من المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والدكتور خالد الدستاوى، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون شركات التوزيع، والمهندس على عبدالفتاح، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون مكتب الوزير.