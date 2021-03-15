إنفوجراف.. مستويات تاريخية لتمثيل المرأة بالبرلمان المصرى 2020

جدة - نرمين السيد - واستعرض الإنفوجراف، تطور تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى وفقًا لنظام الكوتا منذ اعتماده عام 1956، لتسجل مصر زيادة بنسبة 11.3% فى عضوية المرأة فى مجلس النواب فى 2020، مقارنة ببرلمان 2015 والذى شهد تمثيل للمرأة بنسبة 14.9%.

واحتلت مصر المركز الـ 16 عالميًّا، والأول عربيًّا فى تمثيل المرأة فى مجلس النواب عام 2020، وعالميًّا؛ جاءت نيوزيلندا وبوليفيا وصربيا كأعلى 3 دول فى تمثيل النساء فى مجلس النواب لعام 2020.

وجاءت مصر من بين 57 دولة أجرت انتخابات تشريعية خلال عام 2020، ومن 25 دولة نجحت فى تطبيق حصصًا قانونية -كوتا-.

وتمكن البرلمان المصرى من تحسين نظام الحصص الانتخابية لديه بنظام الكوتا، حتى وصف "الاتحاد البرلمانى الدولى" نسب تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى فى 2020 "بالمستويات التاريخية".

وشغلت النساء 148 مقعدًا من إجمالى 564 مقعدًا فى مجلس النواب المصرى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مصر فى مجلس النواب إلى 26.2%، و13.3% فى مجلس الشيوخ فى 2020.

وأشاد "الاتحاد البرلمانى الدولى" بالتجربة المصرية فى تطبيقها التدريجى لنظام "الكوتا" -نظام الحصص القانونية للانتخابات-، الأمر الذى يساعد فى تحقيق تمثيل مقبول وحقيقى للمرأة فى البرلمان.