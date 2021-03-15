صحة المنيا تغلق 92 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون.





وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 274 منشأة طبية خاصة، ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، وأوضح أنه تم تنفيذ غلق إدارى لـ 92 منشأة طبية مخالفة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، مؤكداً على استمرار الحملات على المنشآت الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين. من جانبه أوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إصدار قرارات ترخيص لـ 28 منشأة طبية خاصة، وتحرير 41 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

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