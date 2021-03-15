الشباب والرياضة تطلق المرحلة الأولى من مشروع دراجتك دخلك

جدة - نرمين السيد - تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وللتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، أعلنت كوكاكولا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الانتاج الحربى ومؤسسة مصر الخير والاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضى، للمشاركة فى المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك دخلك" التى تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على تلك الدراجات.





ويعكس هذا التعاون حرص كافة الأطراف الفاعلة فى المجتمع المصرى على التكاتف من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا فى مصر والعمل على تقديم حلول مستدامة تُمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم اليومية.

هذا وسوف تثمر تلك الشراكة عن توفير 1.350 دراجة يستفيد من خلالها 1.350 شاب بدعم وتمويل من كوكاكولا والاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضى، حيث ستقوم مؤسسة مصر الخير بالإشراف على ألية تنفيذ المشروع و تدريب المستفيدين الذىن تم ترشيحهم من وزارة الشباب والرياضة الذين سوف يحصلوا على تلك الدراجات من خلال بحوث اجتماعية عن الفئات الأكثر احتياجا.

وتقوم فكرة المبادرة على منح دراجة بصندوق لكل شاب يمكنه من خلالها توصيل الطلبات لأى مكان قريب منه وبهذا يستطيع كل شاب توفير مصدر دخل شهرى يمكنه من توفير حياة كريمة له ولأسرته.



هذا، وقد صرح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة قائلاً: " تمثل مبادرة دراجتك دخلك أحد أهم آليات الوزارة التى ترتكز على توجيهات رئيس الجمهورية فى ضرورة توفير كافة الإمكانات والمتطلبات اللازمة لتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً أنها كذلك تعد احد مبادرات وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تغيير نمط الحياة لدى جميع المواطنين من خلال استخدام الدراجة بشكل يومى حيث تتيح مبادرات الدراجات استخدامها فى الممارسة الرياضية بشكل يومى إضافة إلى استخداماتها لتحقيق دخل للشباب كونها أحد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، فضلا عن إتاحة الوزارة للدراجات للموتور الكهربائى والتى تتيح للعاملين والموظفين وطلبة الجامعات والمدارس استخدمها يومياً فى الذهاب إلى أماكن عملهم أو دراستهم وهى بذلك تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال توفير الطاقة المستخدمة فى مختلف المركبات وكذلك تغيير أنماط الحياة لملايين المواطنين من خلال الممارسة الرياضية اليومية فضلاً عن مساهمتها فى الحفاظ والارتقاء بالمستوى الصحى من خلال الحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين بصفة عامة وليس الشباب فقط، مشيراً أن الوزارة ماضية ومستمرة فى تنفيذ تلك المبادرات من خلال التوسع فى تنفيذها أفقياً فى جميع محافظات الجمهورية ولمختلف الأعمار السنية وكذلك رأسياً من خلال التنوع فى بيع الدراجات لتتنوع بذلك استخداماتها اليومية للمواطنى.

وأكد أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية وخاصة مؤسسات القطاع الخاص لتصبح بذلك شريكاً فى تحقيق معدلات النمو المتزايد التى تشهده الدولة المصرية فى شتى المجالات وخاصة الشبابية والرياضية منها.

هذا وعلى الجانب الآخر صرح. الدكتور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة "مصر الخير"، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المشاركة فى دعم ومساندة الشباب ومساعدتهم لتوفير دخل إقتصادى يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة إضافة لخدمة منتجات المشروعات الصغيرة وفى إطار مبادرة " دراجتك.. دخلك" لتوفير الدراجات وتوزيعها على الشباب ممن تنطبق عليهم المعايير لمساعدتهم فى تحقيق عائدا إقتصاديا من خلال توصيل الطلبات للمنازل لتخدم منتجات المشروعات الصغيرة.

وأوضح امين صندوق مؤسسة "مصر الخير"، أن الاهتمام بالإنسان هو شعار المؤسسة وأن كل ما يخدم الإنسان ويوفر له حياة كريمة من أهم أهداف الدولة المصرية ومؤسسة "مصر الخير" لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والتكاتف المجتمعى بين الجميع وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة 2030.



من جانبه أعرب معتز عبدالرحمن، مدير عام شركة كوكاكولا اتلانتيك اندستريز مصر، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات والهيئات المعنية لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك دخلك والتى تأتى كالتزام من كوكاكولا بدعم الشباب والمساعدة فى توفير أكبر قدر ممكن من الوظائف المستدامة.



وأضاف عبدالرجمن قائلاً: "على مدار 78 سنة، هى عمر كوكاكولا فى مصر، لم ندخر أى جهد فى تطوير المجتمع والعمل على المشاركة فى كافة المشاريع والمبادرات التى تساهم بشكل مباشر فى تنمية المجتمع، بدءً من مشروعات تطوير القرى الأكثر احتياجًا فى أنحاء الجمهورية، مرورًا بمشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة، ووصولاً بمبادرة جيش القطاع الخاص لدعم أكثر من 20 ألف تاجر وصاحب كشك.

وتابع: "إن مبادرة دراجتك دخلك تساهم فى تحقيق مجموعة من الأهداف التى نسعى للوصول إليها طوال الوقت وهو ما شجعنا للمشاركة فى المرحلة الأولى".



من الجدير بالذكر أن مبادرة "دراجتك دخلك" بدعم خطة الدولة 2030 والتى تهتم بالصحة العامة والتنمية المسـتدامة ودعــم المشــروعات متناهيــة الصــغر لرفــع متوســط دخــل الفــرد خاصةً فى الأمـاكن الأكثـر فقـراً لتعزيـز الـدخل القـومى وإيجـاد حلول مبتكرة لتقليل معدلات البطالة بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.