إنفوجراف.. نصائح التعليم العالى بعد تلقى لقاح كورونا وأهمية لقاح الإنفلونزا

جدة - نرمين السيد - وعرضت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنفوجراف يتضمن الإجابات.

وردت على سؤال حول النصائح بعد أخذ لقاح كورونا قائلة: "تبنى نمط حياة صحى والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، والاستمرار باتباع توصيات وزارة الصحة والالتزام بالتدابير الاحترازية ومراقبة ظهور الأعراض الجانبية وتسجيلها فور ظهورها لمدة 7 أيام فور تلقى اللقاح، ومراقبة المريض لنفسه حول حدوث توعد أو أى حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع بعد تلقى العلاج.

وحول أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا العام، قالت، إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقا، الفيروسات المسببة للإنفلونزا تنشط فى فصل الخريف والشتاء، تقليل خطر الإصابة بمرض الإنفلونزا والإقامة فى المستشفى، توفير موارد الرعاية الصحية لرعاية المرضى المصابين بكورونا.

ونصحت بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدة أسباب منها أنه قد يستغرق الأمر وقتا حتى يحصل كل شخص على اللقاح، وهناك على الأقل 3 أسابيع بعد تناول التطعيم لا يكون قد تكون فيها المناعة، مدى فاعلية المناعة المكتسبة من التطعيم لم تحدد بعد.