الكنيسة السريانية تصلى قداسا فى مستشفى 57

جدة - نرمين السيد - احتفل الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس، فى القاهرة بصلاة القداس الإلهى الشهرى فى كنيسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 فى القاهرة.





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