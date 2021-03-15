إنفوجراف.. توجيهات الرئيس بشأن زيادة المرتبات والمعاشات

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جدة - نرمين السيد - وحسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس أيضا بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.
كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.
كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 - 2022.
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