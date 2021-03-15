عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات 13%

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وتناول الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 - 2022.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.