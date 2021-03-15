سياحة النواب تخاطب الحكومة والمركزى بشأن معوقات القطاع

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس متضمنة ما تم خلال اجتماعات لجنة السياحة بشأن المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى ومطالبات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك الغرف السياحية المختلفة فى هذا الشأن.





وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بأن يتم مخاطبة البنك المركزى لموافاة اللجنة بالإجراءات التى تم اتخاذها لإزالة المعوقات التى تواجه القطاع السياحى للاستفادة من مبادرات البنك. وأوصت اللجنة، من خلال المذكرة المقدمة لرئيس البرلمان، المستشار حنفى جبالى، على مخاطبة وزارات (النقل، المالية، التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية) لعقد اجتماعات لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى.

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