وزير التعليم ينفى وجود خطأ بكتاب التربية الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطأ المنتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن وجود خطأ فى كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائى، فى صفحة رقم 67 فى سورة التكوير، غير صحيح.





وأوضح وزير التربية والتعليم، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الصفحة المتداولة هى من كتب دولة الإمارات عام 2017، ولا تخص المناهج المصرية. وأشار شوقى إلى أنه من السهل، لمن يقرأ هذه "الإشاعات" أن يحصل على كتاب الوزارة، ويتحقق من الأمر مباشرة لأن هذه الإشاعات الساذجة تتكرر وتعتمد فى انتشارها، على أن القارئ لن يبذل الجهد للتحقق من صحتها، ولكنه قد يبادر بنشرها مما يساهم فى انتشارها بدلا من التحقق من مصداقيتها.

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