وأشار الحزب إلى أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة، لدعم متوسطى ومحدودى الدخل، تعد محفزا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة، وأيضا محفزا لقطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتإلى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.
وأضاف الحزب أن المبادرات الرئاسية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأعوام القليلة الماضية مثلت بارقة أمل فى حياة المصريين، حيث وصلت المبادرات الصحية إلى جميع القرى والنجوع، واستفادت منها معظم الأسر فى مصر، وساهمت فى الكشف المبكر عن الأمراض، خصوصا المزمنة.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، من أهم أهدافها التخفيف عن المواطنين بالمراكز الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعمل المبادرة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، ولمجتمعاتهم المحلية.
وأكد أن توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على المنتج المحلى، وتوطين الصناعة المحلية، فى مبادرة تطوير قرى الريف المصرى، تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماة الوطن يشيد بمبادرة الرئيس السيسى بشأن التمويل العقارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.