وزيرة التجارة والصناعة والسياحة والنقل البوروندية تستقبل السفير المصري.

التقى ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة والنقل Immaculée NDABANEZE، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة ودعم الاستثمار ورفع معدل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، على نحو يعكس عمق وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية المصرية البوروندية.

تطرق اللقاء أيضاً إلى بحث كيفية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعة، حيث أعربت الوزيرة البوروندية عن تطلع بلادها للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تحديث الصناعة ودعمها باعتبارها ركناً أساسياً في خطة دعم التنمية الاقتصادية في البلاد التي أطلقها الرئيس البوروندي "إيفارست ندايشيميي". كما نوهت الوزيرة البوروندية برغبة بلادها في الاستفادة من خبرة الجانب المصري في إرساء وتطوير البنية التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى دعم قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل.

من جانبه، أكد السفير المصري على اهتمام السيد رئيس الجمهورية برفع معدلات التجارة البينية الإفريقية ودعم الاستثمار البيني للدول الإفريقية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في أطرها الأوسع تنفيذاً لمقررات أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، وأوضح كذلك التقدم الكبير والمشهود لقطاع النقل والطرق في مصر والذي يمكن للجانب البوروندي الاستفادة منه.

كما قدم العطوي عرضاً تفصيلياً للمقومات والمقاصد السياحية المصرية، داعياً إلى دعم الوزارة البوروندية لمجهودات السفارة في الترويج للسياحة في مصر ومقاصدها المعروفة والمشهود لها عالمياً، وتطرق اللقاء في هذا الإطار إلى دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال السياحة.