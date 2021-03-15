انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 هدايا من الرئيس للمصريين.. زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوتين وحافز خاص وترقيات ورفع الحد الأدنى للأجور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئس السيسي منذ قليل قرارات هامة، أبرزها زيادة المرتبات والعاشات وإقرار علاوتين وحافز خاص ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مصري، على أن يتم تطبيق هذه القرارات بداية من راتب يوليو القادم 2021. زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوتين وحافز خاص وترقيات وجاءت قرارات وهدايا الرئيس السيسي السبعة اليوم للمصريين وفق ما يلي: 1- زيادة المرتبات والمعاشات، حيث سيتم زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة بقيمة 37 مليار جنيه. 2- سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. 3- سوف يتم إقرار علاوتين لموظفي الدولة بإجمالي 7.5 مليار، العلاوة الأولى للمخاطبين بالخدمة المدنية، وقيمتها 7%، والعلاوة الثانية للغير مخاطبين بالخدمة المدنية وقدرها 13% على الأساسي. 4- زيادة الحافز الإضافي بإجمالي 17 مليار جنيه. للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية. 5- زيادة المعاشات بقيمة 13% وبتكلفة تصل لـ31 مليار جنيه. 6- ترقية جميع الموظفين المكستحقين للترقيات في 30 يونيو 2021. 7- تخصيص 1.5 مليار جنيه كحافز مالي للعاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة. اقرأ أيضاً:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 هدايا من الرئيس للمصريين.. زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوتين وحافز خاص وترقيات ورفع الحد الأدنى للأجور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.