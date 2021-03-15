مدبولى: مشروعات الصرف الصحى بالقرى لها آثار إيجابية على الصحة والبيئة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.





وأكد رئيس الوزراء، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية تعدُ أحد المشروعات الهامة التى ينتظرها أبناء تلك القرى حيث تساهم فى النهوض بالخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن مشروعات الصرف الصحى على وجه الخصوص تمثل مطلباً مهماً لسكان القرى، كما أن لها آثار إيجابية كثيرة على النواحى الصحية والبيئية.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارى تنفيذها والمقترحة، فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فيما يخص الـ 24 مركزاً داخل نطاق عمل الوزارة، والتى تتضمن استكمال مشروعات أو تنفيذ تدخلات مقترحة فى مشروعات أخرى، موضحاً أن تلك المشروعات تغطى 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية، تشهد تصميم وتنفيذ نحو 243 مشروعاً، والتعاقد والإسناد لنحو 133 مشروعاً، وتوفير الأراضى لعدد آخر من المشروعات.

كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نماذج لتصميمات واستخدامات عدد من المنشآت الخدمية التى ستقام فى القرى المستهدفة، وعلى رأسها مركز الخدمات المجمع باسم "تحيا مصر"، ليقدم كل مركز 8 خدمات، تبدأ بمركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، ثم البريد، والشهر العقارى، والسجل المدنى، والتموين، والوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعى، والمجلس المحلى، وعرض نموذج مركز شباب، والذى سيتضمن 2 ملعب رياضى ومبنى للأنشطة الرياضية ومبنى إجتماعى، يضم حضانة ومنطقة لعب أطفال، وعدداً من اللعبات، ومكتبة.

وفى نهاية الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بالتعاقد المركزى على الاحتياجات المطلوبة بهذه المشروعات من المصنعين المحليين، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يوفر الشراء المركزى تخفيضاً فى الأسعار، بما يخدم المشروع بوجه عام.