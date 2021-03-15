رئيس الوزراء التايلاندى يستقبل السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل الجنرال "برايوت تشان أوتشا"، رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندى، مصطفى القونى، سفير جمهورية مصر العربية فى تايلاند، وذلك فى حضور لفيف من كبار المسؤولين التايلانديين نقل خلالها تحياته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كما قام الجانبان ببحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.





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