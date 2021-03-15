بعد إلغاء نظام الكفيل .. السعودية تحذر من الشائعات

جدة - نرمين السيد - وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه المستشار العمالى أحمد رجائى إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نشرت على موقعها الإلكترونى تويتر، مجموعة من التغريدات تحت عنوان "أبرز الأسئلة الشائعة لمبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية" -إلغاء نظام الكفيل- أوضحت فيها عدة تساؤلات من قبل المواطنين.

وحذرت وزارة الموارد السعودية من تعرض العامل الوافد للمنع من العمل فى المملكة بشكل نهائى، حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة "خروج وعودة"، لافتة إلى أن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" لمدة 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدارها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لإشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة فى منصة "أبشر" خلال 10 أيام.

وتتابع وزارة القوى العاملة جهودها، فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.