دينية البرلمان توصى بتخفيض إيجار الأراضى الزراعية المملوكة للأوقاف

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم، الحكومة، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الأوقاف بطلبات النواب بشأن تخفيض قيمة إيجارات الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، لفترة مؤقتة، نظرا لظروف المزارعين.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب من بينهم النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بشأن ارتفاع إيجار الأراضى الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.

وقال النائب هشام الحصرى، خلال استعراضه طلب الإحاطة، ان المزارعين يعانون حاليا من مشكلات عديدة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، وتدنى الدخل، ما يتطلب مراعاه ظروفهم، لاسيما وأننا فى ظرف استثنائى.

وطالب الحصرى، بضرورة تخفيض قيمة إيجار الأراضى التابعة للأوقاف، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى تفهم ظروف هؤلاء المزارعين والمواطن البسيط، وقامت البنك الزراعى بإعفاء المزارعين من المديونات المستحقة عليهم منذ عشرات السنوات، وكذلك قامت الحكومة بتخفيض غرامة الأرز، وهى إجراءات جيدة تؤكد مراعاه الحكومة لظروف الفلاح البسيط الذى يعانى حاليا.

وأوضح أن فكرة الوقف، فى الأصل هى لمساعدة هؤلاء المزارعين، مشيرا إلى أن من خصص جزء من أرضه للوقف، كان هدفه الإنفاق من ريعها على البسطاء، ولم يكن هدفهم زيادة أعباء هؤلاء المزارعين.