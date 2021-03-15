الزمالك يرد فى بيان رسمى على حقيقة وجود 142 مليون جنيه فى حسابات البنوك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بيانا رسميا للرد على الأنباء المتداولة حول وجود 142 مليون جنيه فى حسابات النادى بالبنوك خلال الفترة الحالية.

جاء نص بيان الزمالك عبر الموقع الرسمى كالتالي:-

"تؤكد اللجنة التى تدير نادى الزمالك خلال هذه الفترة برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز أن ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود 142 مليون جنيه فى حسابات النادى بالبنوك خلال هذه الفترة غير صحيح..

وتؤكد اللجنة أن هذا المبلغ هو قيمة إيرادات وردت للنادى خلال الفترة الماضية، ومنذ تسلم اللجنة المسئولية وتم إنفاقها على رواتب الموظفين والعمال وتجديد عقود اللاعبين وصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبى فريق الكرة الأول وباقى اللعبات بالنادي، بالإضافة إلى تسيير كل أمور النادى اليومية.

وتوضح اللجنة أنه لا يوجد فى حسابات النادى بالبنوك حاليا سوى مبلغ لا يتجاوز المليون جنيه، وذلك بعد رفع الحجز على أرصدة النادى فى البنوك.

وتهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقيقية الخاصة بالزمالك من خلال القنوات الرسمية بالنادي.