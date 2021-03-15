محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الكنيسة القبطية واليونانية

وقدم الوفد التهنئة القلبية لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية، والتحية للدبلوماسية المصرية، وجموع الشعب المصرى، والتحية لقادة مصر العظام الذين خاضوا المعارك العسكرية والدبلوماسية للحفاظ على كل حفنة من تراب الوطن الغالى بمناسبة الذكرى الـ32 لعودة طابا إلى أحضان الوطن.
من جانبه رحب المحافظ بالوفد مقدماً التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية، والتحية لكل من خاض معركة الدبلوماسية المصرية لعودة طابا إلى أحضان الوطن.
وهنأ محافظ جنوب سيناء جموع الشعب المصرى عامة ومواطنى جنوب سيناء خاصة فى هذه الذكرى التاريخية الخالدة، وقدم التحية لجميع شهداء الوطن والتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك داعياً الله ان يحفظ مصر وشعبها وان تظل راية مصر دائماً عالية خفاقة.
وقال المحافظ إن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لجموع الشعب المصرى بمختلف فئاته ومعتقداته سبباً رئيسياً فى تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الروح الطيبة تظهر جلياً فى جميع أعيادنا ومناسباتنا المختلفة، حضر اللقاء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.
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