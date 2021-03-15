رسامة كاهنين جديدين بدير مواس

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا، أغابيوس أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا القداس الإلهى، بكنيسة السيدة العذراء بدير مواس "مقر المطرانية"، وبعد صلاة الصلح تمم طقس رسامة كاهنين للخدمة فى الإيبارشية وهما الشماس مجدى فوزى باسم القس شاروبيم، والشماس عجايبى عاطف باسم القس ساروفيم.





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