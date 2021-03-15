فيديو.. هيئة التأمينات: صرف الزيادة الجديدة للمعاشات 1 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الدولة تشهد كل عام فى شهر يوليو زيادة المعاشات، مؤكدًا أن قانون المعاشات الجديد ربط بين معدل التضخم ونسبة الزيادة.





وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة نسبة المعاشات هذا العام لتصل إلى 13% خبر سار جدًا، وسيطبق اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الرئيس السيسى منحاز تماما لفئة أصحاب المعاشات لذا قرر أن تكون الزيادة 13%، وهو ما يعنى التعويض عن معدل التضخم وزيادة تعطى تحسين فى الدخل.

وأشار إلى أن 10.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سيستفيدون من الزيادة، متابعًا: "يوم 1 يوليو سيتم صرف المعاشات شاملة الزيادة"، لافتًا إلى أن التكلفة السنوية للزيادة تساوى 31 مليار جنيه، وسيتم صرف معاشات العام المقبل بإجمال 282 مليار جنيه.