فيديو.. وزير المالية: السيسى منحاز دائما للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة وعدت المواطنين قبل ذلك بأنها عندما تجد فرصة لتحسين الأجور والمعاشات فستقوم بذلك فورا، مؤكدًأ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منحاز دائما للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.





وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الدولة تتجه إلى الطبقة المتوسطة لتحسين مستواها باعتبارها العمود الفقرى للمجتمع. وتابع وزير المالية: "ما زال ربنا كارمنا وبنتحرك بإيجابية لصالح المواطنين رغم جائحة كورونا وظروف العالم"، منوهًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين الأجور وتعويض الفترة التى تم فيها الإصلاح الاقتصادى. وأكد أن هناك 5 ملايين مواطن سيستفيدون من قرار الرئيس اليوم بزيادة الأجور.

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