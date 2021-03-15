فيديو.. رئيس المركزى للتنظيم: حركة الترقيات هدية من السيسى لجموع الموظفين

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، على القرارات الجديدة بزيادة الأجور والمعاشات والترقيات، مؤكدًا أن حركة الترقيات الأولى كانت فى 2019 واستفاد منها 1.5 مليون موظف والحركة الثانية استفاد منها 250 ألف موظف.





وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن حركة الترقيات الحالية هدية من الرئيس السيسى لجموع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، لافتًا إلى أنه جارى الآن حصر الأعداد. وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن العدد المبدئى حتى الآن 2 مليون و900 ألف موظف.

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