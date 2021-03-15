فيديو.. شروط ترقية الموظفين فى قانون الخدمة المدنية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن شروط ترقية الموظفين فى الجهاز الإدارى، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية اشترط قضاء مدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات فى المستوى الوظيفى، وأن يكون الموظف على رأس العمل ساعة حدوث الترقية.





وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن من الشروط أيضًا عدم وجود جزاءات وقعت على الموظف. وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن الترقية الآن أصبحت بعد كل 3 سنوات بدلا من 8 سنوات، لافتًا إلى أن بعض الجهات التى لها لوائح خاصة قد لا يحدث فيها ترقيات بهذا الشكل.

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