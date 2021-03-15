نائب بالشيوخ: زيادة الأجور والمعاشات تؤكد دعم الرئيس للطبقات المتوسطة

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، يؤكد حبه ودعمه التام للطبقات المُتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.





وأضاف عبدالماجد، فى بيان له اليوم الإثنين، أن قرار السيسى، بزيادة المعاشات بنحو 13% ليست الأولى، وأن قرارات السيسى تؤكد شعوره بالمواطنين فى الشارع واحتياجاتهم، مشيرًا إلى أن هذه القرارات هى مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، فضلا عن رفع الأعباء عن المواطنين. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات ستسهم بقوة فى رفع مستوى المعيشية للمواطنين خصوصًا البسطاء منهم، لافتًا إلى أن هذه القرارات أسعدت جموع المصريين، وأن الرئيس على دارية تامة بالحالة الاجتماعية للمواطنين. وذكر النائب، أن هناك تكاتف خلف الرئيس السيسى لتحقيق التنمية والنهضة للدولة المصرية ومواصلة خطواتها فى جميع الإنجازات التى يتم تحقيقها على أرض الواقع.

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