محمد صلاح يقود هجوم الريدز أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه وولفرهامبتون، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء الاثنين، على ملعب "مولينيو"، فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2020-2021.



تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون ، أوتشان كاباك ، فيليبس، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني، دييجو جوتا، محمد صلاح



تشكيل وولفرهامبتون ضد ليفربول



حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: ويلي بولي، رومان سايس، كونو كوادي

خط الوسط: جواو موتينيو، روبن نيفيز، نيلسون سيميدو، جوني أوتو

خط الهجوم: ويليان خوسيه، أداما تراوري، بيدرو نيتو

يدخل ليفربول مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة جمعها من 12 انتصارا، بالإضافة إلى 7 تعادلات، فيما تلقى 9 هزائم، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثانى عشر برصيد 35 نقطة، حيث حقق 9 انتصارات وتعادل في 8 مباريات وخسر 11 مباراة.

ونجح ليفربول في تجاوز أحزانه المحلية في الدوري الإنجليزي، بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج الألماني بمجموع مباراتى الذهاب والإياب 4-0 في دور الستة عشر، أحرز منها النجم المصرى محمد صلاح هدفين ومثلهما من توقيع السنغالى ساديو مانى.

ولا يملك ليفربول أي بدائل سوى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة للإنتصارات من جديد في البريميرليج، حيث يعود الفوز الأخير للريدز في المسابقة إلى الجولة السادسة والعشرين بثنائية ضد شيفيلد يونايتد على أرضية ملعب "برامول لين"، قبل أن يخسر بعدها أمام تشيلسي بهدف دون رد، ثم بنفس النتيجة ضد فولهام.

وتضاءلت آمال ليفربول في التأهل للمشاركة بدورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، إذ يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لمرحلة مجموعات دورى الأبطال.

ويتسلح ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون، بالنجم المصرى محمد صلاح الذى يعد أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بين نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم فى جميع المسابقات برصيد 25 هدفا، حيث أحرز الفرعون 17 هدفا في البريميرليج ليتصدر قائمة الهدافين بالإضافة إلى 5 بدورى أبطال أوروبا و3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزى.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث عشر فى ترتيب الهدافين التاريخيين لنادى ليفربول برصيد 119 هدفا في جميع البطولات، حيث يتصدر إيان راش القائمة برصيد 346 هدفاً.