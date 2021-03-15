المرور: إغلاق جزئى لشارع البحر الأعظم بسبب أعمال توسعة الدائرى لمدة 3 أيام

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق جزئى بشارع البحر الأعظم بالاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام بسبب إجراء أعمال تحويل خط مياه بسبب توسعة الطريق الدائرى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
وأكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة للمرور بالجيزة نسقت مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 1500 مم، بشارع البحر الأعظم بطول 25م، ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائرى، مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً فى الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام اعتبارا من الإثنين الموافق 15/3/2021 وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء الموافق 17/3/2021، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط ودون تعطيل لحركة المرور.
وأضاف المصدر، أنه سيتم استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 مترا وترك 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.
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