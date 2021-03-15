غلق جزئى بشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة للمرور بالجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، سينفذان أعمال تحويل خط مياه قطر 1500 مم بشارع البحر الأعظم بطول 25م، ضمن الاستعدادات لتوسعة الطريق الدائرى مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئيًا فى الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم الإثنين وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ5 صباحًا فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

فى حين أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه من المقرر استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 متر وترك 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات بمحيط الأعمال لتفادى الازدحام.