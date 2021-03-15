أخبار مصرية

صور.. الخارجية تضىء مبناها بكلمة D. Day احتفالا بيوم الدبلوماسى المصرى

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فهمى غالى 2021-03-15 22:58 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - يذكر أن الوزارة، أطقلت فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها فى الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين فى الخارج.

الخارجية

وتحتفل وزارة الخارجية 15 مارس من كل عام بذكرى يوم الدبلوماسى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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