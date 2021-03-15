صور.. الخارجية تضىء مبناها بكلمة D. Day احتفالا بيوم الدبلوماسى المصرى

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الوزارة، أطقلت فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها فى الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين فى الخارج.

وتحتفل وزارة الخارجية 15 مارس من كل عام بذكرى يوم الدبلوماسى.