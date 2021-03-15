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عمر شويل - جدة مميزات مبادرة التمويل العقاري الجديد لدعم محدودي ومتوسط الدخل، قام مسؤولون في البنك المركزي بالتوضيح عن أهم تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديد لمحدودي ومتوسطي الدخل،حيث قام رئيس البنك المركزي بتشكيل وإطلاق البرنامج الجديد للتمويل العقاري المقدم للفئات لكلا من محدودي ومتوسطي الدخل لمساعدتهم، وزيادة قدرتهم على إمتلاك الوحدات السكنية، عن طريق قروض طويلة الأجل، التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها، للعمل على زيادة قدرات الفئات المحدودة ومتوسطة الدخل على إمتلاك الوحدات السكنية.

مميزات مبادرة التمويل العقاري

حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه البنك المركزي بتحضيرها للتمويل العقاري، من أجل الفئات لكلا من محدودي ومتوسطي الدخل، لزيادة قدرتهم على إمتلاك الوحدات السكنية، ويمكن عرضها في إمتلاك القروض طويلة الأجل من الممكن أن يصل إلى 30 سنة وذو فائدة منخفضة لا تتعدى 3%، وتبعا لما وضحه البنك المركزي فإن مميزات برنامج التمويل العقاري يمكن توضيحها كما يلي:

هدف البرنامج هو الفئات محدودي ومتوسطي الدخل لزيادة قدرتهم على إمتلاك الوحدات السكنية.

يهدف إلى تقليل الفائدة الى 3% فقط، وهذا أمر يحدث لأول مرة.

توفير قروض طويلة الاجل من الممكن أن تصل فترتها الى 30 سنة، ويعتبر أطول فترة تمويل، ومن أكبر المعدلات العالمية في الفترة الزمنية للتمويل.

الفائدة فى هذا البرنامج متناقصة أي أن المواطن المستفيد من البرنامج سوف يدفع الفائدة فقط على المبالغ الباقية عليه مع خصم المبلغ المسدد.

من المميزات أن الأقساط الشهرية أو الربع سنوية سوف تكون في متناول المواطن، سعيا لتوفير سكن آمن للمواطن.

يبلغ قيمة برنامج التمويل العقاري 100 مليار جنيه لزيادة قدرة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على إمتلاك الوحدات السكنية، تعرف أيضا على شروط سيارات المعاقين 2021 وأشكال الإعاقة المصرح لها بالحصول على السيارة

تحفيز قطاع المقاولات لدعم محدودي الدخل

حيث قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن برنامج التمويل العقاري :

إنَّ مبادرة التمويل العقاري الجديدة لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، تعد محفزًا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة.

كما قام أيضا بالتأكيد على أن برنامج التمويل العقاري الجديدة لدعم محدودي ومتوسط الدخل تساعد على تحفيز قطاع المقاولات والذي يعتبر قاطرة الاقتصاد وذلك لتمسكه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، ولهذا سوف يساعد في توفير فرص العمل عن طريق زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما يترتب عليه من شغل القطاعات التي تعمل على خدمة هذا القطاع، مع زيادة التمويل لها من خلال هذه المبادرة.