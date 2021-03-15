إتاحة تقديم طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم إلكترونياً

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محمد سياف - ابو ظبي - بمناسبة قرب انتهاء المهلة التي أتاحتها وزارة الداخلية للمواطنين، من أجل تركيب الملصق الإلكتروني، تم إتاحة خدمة تقدم طلب تركيب ملصق إلكتروني عبر موقع بوابة مرور مصر، وفي بيان إعلامي تناقلته وسائل الإعلامي الرسمية، أهابت الوزارة بالمواطنين من مالكي المركبات، بالتوجه إلى وحدات وإدارات المرور المختصة، من أجل الانتهاء من الإجراء قبل انتهاء المهلة والمقدر لها تاريخ 30 مارس 2021، وفي إطار التيسير على المواطنين، نوهت الوزارة عن استقبال الوحدات المعنية لمالكي المركبات حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك على مستوى جميع الوحدات في كل محافظات الجمهورية.

أضافت الوزارة أنه يتم العمل خلال الفترة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة لتركيب الملصق الإلكتروني فقط، هذا بجانب الفترة الصباحية، وفي إطار المزيد من التيسيرات، فقد أتاحت الوزارة خدمة إلكترونية عبر بوابة مرور مصر، تعمل على تمكين مالكي المركبات من تكون تراخيصهم سارية المفعول، التقدم بطلب تركيب ملصق إلكتروني، ومن ثم التمكين من عملية السداد الإلكتروني للرسوم، وبالتالي يقتصر حضوره إلى الوحدة المرورية من أجل عملية التركيب فقط، وهو الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد.

تقديم طلب تركيب ملصق إلكتروني

الاستفادة من خدمة تقديم طلب تركيب الملصق الإلكتروني، تستلزم التسجيل في بوابة مرور مصر، ومن بعدها الدخول على الموقع الإلكتروني، واتباع تلك الخطوات.

أكدت البوابة على المتقدمين بطلباتهم، ضرورة أن تكون رخصهم سارية المفعول، كي يتمكن من سداد رسم الملصق إلكترونيا، مع مراعاة أن عملية السداد تشمل السيارات الملاكي والدرجات النارية فقط، على أن تكون عملية السداد فقط من بوابة المرور، فيما يكون استلام الملصق والرخصة من وحدة المرور.