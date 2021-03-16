فيديو.. وزير المالية: لا زيادة فى الخدمات والأسعار خلال المرحلة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نسبة زيادة المعاشات تقدر بـ13% من إجمالى المعاش المستحق فى شهر يونيو وسيتم صرفها يوم 1 يوليو، كما سيتم صرف زيادة الأجور مع 1 يوليو.





وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، أن هناك دعم من الخزانة العامة للدولة لصناديق المعاشات تقدر بـ180 مليار جنيه. وأكد أن الزيادة الجديدة فى الأجور سيستفيد منها ما يقرب من 5 ملايين فرد، لافتًا إلى أنه سيتم تحريك الأجور لجميع الدرجات الوظيفية للوصول لحد أدنى بكل درجة وظيفية على حدة وليس الدرجات الدنيا فقط. وتابع وزير المالية، أنه لا زيادة فى الخدمات والأسعار خلال المرحلة المقبلة بعد رفع الأجور والمرتبات، مؤكدًا أنه رغم أزمة كورونا إلا أن الدولة لديها مخزون سلعى كبير يجابه الطلب ويجعل هناك توازنًا نوعيًا فى الأسعار.

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