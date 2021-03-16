خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل الحديث 2021

أوضحت منظومة التأمين الصحي في الإعلان الأخير لها عن المستندات المطلوبة من المواطنين والتي يجب توفرها من أجل الاشتراك في التأمين الصحي الحديث برعاية سيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات جمهورية مصر العربية، حتى يستفيد منها الجميع للحصول على العناية الطبية المناسبة، اليكم نستعرض خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل 2021.

خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل 2021

التوجه إلى الوحدة الصحية التابعة لسكن المواطن.

يتم فتح ملف عائلة لأفراد الأسرة.

يقوم الطبيب المختص بعمل الفحوصات الطبية للأفراد الراغبين في الاشتراك بالتسجيل في التأمين الصحي الشامل.

ملء البيانات وتواريخ أفراد العائلة بصورة صحيحة.

في حالة عدم تواجد أحد أفراد العائلة لتوقيع الكشف عليه، يتم تحديد له موعد لتسجيله في الملف بعد الكشف.

بهذا يحصل المواطن على جميع الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحي الشامل من خلال ملف الأسرة الخاص به، والذي يتوفر في المراكز الطبية بالجمهورية.

المستندات المطلوبة للتأمين الصحي الشامل على الأسرة

يجب توفر بعض المستندات اللازمة للتسجيل في التأمين الصحي الشامل، وتلك المستندات تتمثل في:

الرقم القومي لرب الأسرة.

شهادة ميلاد مميكنة لكل فرد من أفراد الأطفال، والأرقام القومية للبالغين بأفراد الأسرة.

الرقم القومي للزوجة.

مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل الحديث 2021

من الجدير بالذكر أن الحكومة بدأت فعليًا بتقديم الخدمات الطبية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الحديث بمرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد من شهر مايو 2019، وقد توالت المراحل لتصبح 6 مراحل تتمثل فيما يلي:

المرحلة الأولى

الإسماعيلية.

بورسعيد.

جنوب سيناء.

الأقصر.

أسوان.

السويس.

المرحلة الثانية

شمال سيناء.

البحر الأحمر.

قنا.

مطروح.

المرحلة الثالثة

الإسكندرية.

سوهاج.

دمياط.

كفر الشيخ.

البحيرة.

المرحلة الرابعة

المنيا.

أسيوط.

بني سويف.

الفيوم.

الوادي الجديد.

المرحلة الخامسة

المنوفية.

الغربية.

الشرقية.

الدقهلية.

المرحلة السادسة

القاهرة الكبرى.

الجيزة.

القليوبية.