معرفة مواعيد عمل البريد المصري 2021 وأرقام التواصل مع خدمة العملاء

تأتي معرفة مواعيد عمل البريد المصري 2021 ضمن أهم المعلومات التي يسعى المواطنون إلى معرفتها، وذلك من أجل التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الأوقات المناسبة، أو التعرف إلى الخدمات المختلفة في هذه المؤسسة، التي نشأت قبل أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان، إذ يمكن من خلالها إرسال الحوالات البريدية واستقبالها، واستلام المعاشات التي تخصصها الدولة للمواطنين المستحقين، كما يمكن دفع أقساط التمويل العقاري من خلالها، وفتح حساب توفير فيها، ودفع فواتير الإنترنت، وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها عموم الناس كل يوم.

مواعيد عمل البريد المصري 2021

وننشر مواعيد عمل البريد المصري 2021، خدمة للراغبين في الذهاب إلى أحد الفروع القريبة، أو التواصل مع خدمة العملاء عبر الهاتف في الأوقات المناسبة، وذلك على النحو الآتي:

تعمل معظم فروع البريد من يوم السبت حتى الخميس من كل أسبوع. وبالنسبة لمواعيد العمل فتبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً. أما يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية، فيعمل البريد من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً. فيما يعمل قسم رعاية العملاء، من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

أرقام التواصل مع خدمة العملاء البريد في مصر

وبعد معرفة المواعيد الرسمية للعمل في البريد، ننشر أرقام التواصل مع خدمة العملاء، ليستفيد منها المواطنون الراغبون في التواصل، والتعرف إلى الخدمات أو الاستفسار عن أي معلومات، وذلك على النحو الآتي:

رقم مركز الاتصال هو 16789 وهو الخط الساخن.

أما رقم الخط الأرضي فهو 08008002800.

ثمّ رقم الاتصال من خارج مصر: (+20) 235315900.

يلي ذلك رقم فاكس رئيس هيئة البريد وهو ٢٣٩٣٢٠١٦ أو ٢٣٩١٤١٥٦.

كما أن رقم البريد في القرية الذكية هو ٣٥٣٥١٦٠٤.

ورقم شمال ووسط القاهرة وهو ٠٢٢٣٩٠١٩٥٦

وفي جنوب القاهرة يمكن الاتصال على الرقم ٠٢٢٥٨٠٠٨٤٣

أما رقم شرق القاهرة فهو ٠٢٢٦٢٠٩٣٣٧

بعد ذلك رقم البريد الخاص بمناطق الجيزة وهو ٠٢٢٣٩١٠٩٠.

فيما يلي الرقم الخاص بمناطق وسط الدلتا وهو ٠٤٠٣٣٣٨٧٦٣.

أما رقم منطقة غرب الدلتا فهو ٠٣٤٨٤٠١٩٩.

هناك، أيضًا، رقم شرق الدلتا وهو ٠٥٥٢٣٨٤٤٤٢.

التواصل مع البريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ومن الممكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في البريد عبر موق منصات التواصل الاجتماي في أي وقت، وذلك على النحو الآتي:

التواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني للبريد. كما يمكن التواصل من خلال صفحة البريد المصري على فيسبوك. فيما يمكن التواصل، أيضًا، من خلال صفحة البريد المصري على تويتر. أو عبر الحساب الرسمي على إنستجرام.