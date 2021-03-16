مواعيد عمل السجل المدني الجديدة في مصر 2021 وأهم الخدمات

حدّدت وزارة الداخلية، مواعيد عمل السجل المدني الجديدة في مصر2021م، لتتناسب مع جميع المواطنين الراغبين في إصدار البطاقات الشخصية، أو استخراج شهادات القيد العائلي أو الشخصي، وتسجيل المواليد الجدد، واستخراج شهادات الميلاد المميكنة، وتسجيل الوفيات، وإصدار قيد الزواج والطلاق، وكذلك مستندات إثبات النسب، وغيرها من الخدمات المدنية وإصدار الوثائق التي تهم الجميع.

مواعيد عمل السجل المدني الجديدة في مصر 2021

وننشر في السطور التالية، مواعيد عمل السجل المدني الجديدة في مصر 2021م، التي حددتها وزارة الداخلية، لتتناسب مع ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك ليذهب المواطنون إلى مقر السجل في وقت لا يوجد فيها زحام، إذ جاءت المواعيد على النحو الآتي:

تعمل مكاتب السجل في مصر طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. يبدأ العمل في معظم الفروع من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 بعد الظهر. وهناك بعض الفروع التي تعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا. كما تعمل بعض الفروع من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، مثل فرع العباسية بالقاهرة. وقررت وزارة الداخلية المصرية مد ساعات العمل في بعض المكاتب، لتنتهي في الساعة 9 مساءً، على أن يجري تطبيق المواعيد الجديدة في جميع مكاتب الجمهورية في الفترة المقبلة.

خدمات السجل المدني في مصر

وبالنسبة للخدمات التي تُقدمها مكاتب السجل المدني للمواطنين في أنحاء المحافظات، فإن من أهمها ما يلي:

إصدار البطاقة الشخصية، أو بدل فاقد منها.

شهادات الميلاد المميكنة.

وصورة قيد طلاق مميكن.

أو صورة قيد زواج مميكن.

كذلك قيد وفاة مميكن.

من الوثائق أيضًا، صورة قيد عائلي مميكن.

كيفية إصدار بطاقة شخصية من السجل المدني

ومن الممكن إصدار البطاقة الشخصية من السجل المدني القريب، باتباع عدد من الخطوات الآتية:

شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني. ثمّ تقديم مستند إثبات الشخصية. فيما يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. وعمره لا يقل عن 16 سنة. ولا بد من وجود بيانات الميلاد الخاصة بالشخص في السجل.