أسوان يقرر العودة إلى ملعبه بداية من الدور الثانى بالدورى

قرر مجلس إدارة نادي أسوان، العودة إلى ملعبه بداية من مباريات الدور الثاني بالدوري العام، وذلك ضمن مجموعة من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أحمد سليمان، عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة الكرة بالنادي، حيث أصدر المجلس بيانا رسميا جاء كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك ضم لجنة الكرة مساء اليوم الإثنين القرارات التالية:

إقامة مباريات الدور الثانى لفريق الكرة الأول باستاد أسوان بداية من مباراة إنبى بالجولة 18 والمقرر إقامتها 6 إبريل باستاد أسوان.

إخطار لجنة المسابقات باتحاد الكرة لإقامة مباريات الدور الثانى رسميا باستاد أسوان لإخطار الجهات الأمنية وترتيبات تقنية الفيديو.

تقرر إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 مارس حتى 29 مارس الجارى.

يبدأ الفريق معسكرا مغلقا بأسوان أول إبريل.

اتخاذ كل الترتيبات المناسبة لإقامة الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والمباريات.

متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والطبية للفريق طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.