صورة .. الصحة تنفى شائعة جديدة تتعلق بالفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الصحة والسكان الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تزعم أن "الوزارة" ناشدت وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى بإلغاء الفصل الدراسى الثانى للحفاظ على صحة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.





وشددت "الوزارة"، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة. جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أ‘لنت بيان إصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت أنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة بـ كورونا و40 حالة وفاة.

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