فيديوجراف : حياة كريمة .. برنامج متكامل لتلبية جميع متطلبات قرى مصر

جدة - نرمين السيد - تستهدف مبادرة "حياة كريمة"، والتى تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطوير القرى ببرنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الأهالى، ويشمل التطوير البنية الأساسية، والخدمات الاقتصادية، ‏والحماية الاجتماعية.





وتعمل كل الوزارات على قدم وساق لـ الانتهاء تدريجيًا من عملية تطوير الريف المصرى على مدار الـ 3 سنوات المقبلة، حيث تعد المبادرة شمس جديدة وحياة يتنفسها أهالى هذه القرى بعد حرمان طويل من بعض الخدمات الضرورية. مبادرة حياة كريمة وتبلغ تكلفة تلك المشروعات الضخمة التى تنفذ فى 51 مركزا على مستوى الجمهورية، 150 مليار جنيه، ومن المقرر تغطية القرى ‏الرئيسية، والنجوع والتوابع بالصرف الصحى بنسبة 100%.

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