الليلة .. انقطاع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة 12 منتصف الليل، لمدة 3 ساعات.





وأوضحت الشركة، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور. وأهابت شركة مياه الشرب بالقليوبية بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من عملية الانقطاع.

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