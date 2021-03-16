فيديو .. معيط : 5 ملايين عامل بالدولة سيحصلون على زيادتين

جدة - نرمين السيد - كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





وقال خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى "برنامج الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن خمسة ملاين من العاملين بدولة سواء كانوا مخاطبين أوغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيكون لهم زيادتان.

وأوضح معيط أن هاتين الزيادتين عبارة عن علاوة دورية، وحافز إضافى يتراواح بين 175 جنيهًا للدرجة السادسة، و400 جنيه لدرجة وكيل وزارة، مشيرًا إلى ان مجموعهما من 300 إلى 700 جنيه، ولكن سيسرى على هذا المبلغ خصم بحوالى 20 بالمئة للضرائب.

وتابع وزير المالية: "أقل موظف فى الدرجة السادسة هيزيد فوق مرتبه 240 جنيهًا، وتسير الزيادة تدريجيا إلى أصحاب درجة وكيل وزارة، حيث سيحصلون على زيادة قدرها 560 جنيها تقريبًا".

وأكد أن كل موظف بالدولة يستحق ترقية سينالها يوم 1 من يوليو المقبل، وأنه تم تخصيص مليار جنيه لهذا الصدد.