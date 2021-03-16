فيديو .. هل يوجد خطأ فى كتاب التربية الدينية لـ الصف الخامس الابتدائى؟

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سى بى سى" الفضائية، إن وزارة التربية والتعليم نفت وجود خطأ فى منهج التربية الدينية بالصف الخامس الابتدائى، لافتا إلى أن الأزهر الشريف يراجع كل الآيات القرآنية فى المناهج التعليمية، لذلك لا توجد نسبة خطأ فى أى من النصوص القرآنية أو المناهج الدينية كما تم تداوله.
وأشار أستاذ المناهج إلى أن الآيات القرآنية فى المناهج التعليمية يتم تصويرها من المصحف الشريف، كما يتم مراجعتها من المتخصصين، وبالتالى فإن احتمالية وجود أى خطأ تساوى 0%.
جدير بالذكر، أن شائعات انتشرت فى الآونة الأخيرة تزعم أن هناك خطأ فى إحدى آيات سورة التكوير المقررة على الصف الخامس الابتدائى، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت ذلك جملة وتفصيلا.
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