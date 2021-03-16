طقس الثلاثاء .. شبورة مائية وانخفاض طفيف لـ درجات الحرارة .. القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد .. ويكون باردا ليلا على جميع الأنحاء.





وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.. فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.5 والرياح شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 24 14 الاسكندرية 19 13 وادى النطرون 23 13 طنطا 23 13 شبين الكوم 24 14 دمنهور 23 14 بلطيم 20 14 مطروح 18 13 السلوم 19 10 سيوة 20 10 بورسعيد 20 14 دمياط 20 14 الزقازيق 24 14 المنصورة 24 14 الإسماعيلية 24 14 السويس 24 14 العريش 21 11 رفح 20 12 رأس سدر 24 14 نخل 24 09 نويبع 27 18 طابا 24 15 كاترين 24 11 الطور 26 15 شرم الشيخ 28 17 الغردقة 28 16 مرسى علم 28 15 الفيوم 26 12 بنى سويف 26 12 المنيا 26 12 أسيوط 28 12 سوهاج 29 14 قنا 33 13 الأقصر 34 14 أسوان 35 15 ادفو 35 15 أبوسمبل 34 14 الوادى الجديد 32 14 حلايب 27 15 شلاتين 29 16

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