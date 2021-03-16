خبير مرورى : الملصق الإلكترونى سيتيح دفع رسوم التنقل للمحافظات بـ كارت ذكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن من أهم فوائد الملصق هو أنه يمكن من خلاله التصالح على المخالفات المرورية بدفع نصف الحد الأدنى لها، بدلا من الحد الأدنى بالكامل، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل نظرا لعدم وجود وسيلة اتصال بين القائد وبين إدارة المرور.
وتابع أن الملصق الإلكترونى به خاصية الـ "جى بى إس"، الذى يسهل من عملية الوصول للمركبة دون معاناة، حال سرقتها، مشيرًأ إلى انه سيغنى السائقين واصحاب المركبات عن الوقوف فى البوابات لدفع الرسوم أثناء تَنَقُّله بين مختلف محافظات مصر، نظرا لأنه سيكون هناك كارت ذكى يسمح بخصم الرسوم عن طريق الملصق أسوة بما يحدث فى دبى.
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